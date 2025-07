Nézze meg az Audi ETO egykor jobbátlövőjének legújabb fotóit a nyárról és gyerekéről

Nora Mörk a minap újabb családi fotókat posztolt a Győri Audi ETO egykori kiválósága. A felvételekhez az írta: "Last part of summer. Now preseason in"

Nora Mörk sikerei

A kézilabdázó olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok, négyszeres Európa-bajnok, kétszeres olimpiai bronzérmes, hatszoros Bajnokok Ligája-győztes. Kétszer választották az Európa-bajnokság és a világbajnokság legjobb jobbátlövőjének. Kétszer volt az Európa-bajnokság, és egyszer a világbajnokság, illetve az olimpia gólkirálynője. Jelenleg a Team Esbjerg és a norvég válogatott játékosa. Mezszáma a 9-es. Ikertestvére, Thea Mørk volt kézilabdázó.