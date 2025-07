Végigkóstolta a győri éttermet a népszerű gasztro influencer

Sallai Márk neve ismerősen csenghet azok számára akiket érdekel a gasztronómia és a YouTube videómegosztót is látogatják alkalmanként. Győri látogatása során a Szomszédba látogatott, és ha már itt járt akkor Varga Patrik éttermét is végigkóstolta. A győri étterem tapasztalatairól is beszámolt legújabb videójában. Nemrégiben arról írtunk hogy Győr közelében mutatott be a népszerű videós egy benzinkutat, ha lemaradtál volna a kiemelt szavakra kattintva bepótolhatod a hírt.

Végigkóstolta a győri étterem fogásait az ismert influencer. Forrás: Sallai Márk Youtube oldala

Győri étteremben járt a híres gasztrovideós

A Konyhafőnök 2022-es győztese Varga Patrik saját éttermet üzemeltet Győrben. Érdekesség, hogy Patrik ugyanabban az évadban szerepelt, mint a Simon's Burgert alapító Tóth Simon.

A fiatalok által kedvelt Munchies nevezetű helyre látogatott el Sallai Márk, aki a legújabb videójában minden fogásból evett pár falatot. A sok étel kifogott rajta, összességében nagyon pozitívan nyilatkozott a finomságokról.

A videót te is megnézheted itt: