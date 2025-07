Gondolta volna Fásy Ádámról? Nem akármilyen hangszerrel fotóztuk a hírességet Győrben

Janicsák Veca a kislányának énekelt

A nézők ezúttal is megtöltötték a színpad előtti teret, de még a környező dombot is. Varga Viktor egy-egy száma egészen tombolós volt, míg Janicsák Veca például érzelmesebb dalokkal is érkezett, volt száma, amelyet a kislányának ajánlott. Csóka Szabi Bandája a latinos pop legnagyobb slágereit is elővette, Domenico Modugno világszámát, a Volare-t együtt énekelve velük a közönség. Végül a koncertek este 11-kor fejeződtek be.