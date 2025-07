Győrből is felköszöntötték az ünneplő hollywoodi sztárt

Július 30-án ünnepli 78. születésnapját Arnold Schwarzenegger. Az Osztrák Tölgy, Kalifornia volt kormányzója, megannyi hollywoodi film sztárja az utóbbi években többször is járt és forgatott Magyarországon. A győri kötődésű Ujhelyy Attila ezen alkalmakkor jelen lehetett a világsztár budapesti edzésein és közelebbről is megismerhette őt.

Ujhelyy Attila és Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger igazi sportember

„Tizennégy éves korom óta foglalkozom fitnesszel, rendszeresen járok konditerembe. Arnold Schwarzenegger azóta is példaképem, az életútja mindig rengeteg motivációt adott a számomra. Talán ennek is köszönhetem, hogy az évek alatt volt szerencsém többször is találkozni vele. Igazi sportembert ismerhettem meg benne. Mindenkivel nagyon kedves, mindenkit bátorít, mindenkihez van egy-egy biztató szava. A személyisége pozitív és magával ragadó, elkötelezettje az egészséges életmódnak, a mozgás fontosságának. Köztudott róla, hogy rengeteg jótékonysági akcióban vesz részt, valamint egy bécsi környezetvédelmi konferencia házigazdája. Az ismertségét arra használja, hogy a világot jobbá tegye. Világszerte kívánnak neki ma boldog születésnapot. Motiváljon minket tovább még sokáig az egészséges és boldog életre” – mondta Ujhelyy Attila.