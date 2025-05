Tűz, kimerültség, könnyek – Kitálalt Nótár Mary

Először is szeretném megköszönni Aureliónak,hogy (mivel 1 hétből 4 napot együtt töltöttünk) szinte minden nap BAJÁRÓL utazott Budapestre a próbákra,majd estére hazautazott a családjához. Ez napi 3,5-4 óra utazás. Még akkor is ott volt a főpróbán,amikor porig égett az M6-os autópályán az autó,amivel érkezett volna. Igaz késve,de ott volt,mindenek ellenére sem hagyott cserben. Én párhuzamosan, koncerteztem végig a műsor alatt,szinte van,hogy napi 3 órát aludva érkezem a vasárnapi élő Showba. Hiszen a múlt vasárnapi adásra is 9 rendezvényről érkeztem. Sokszor a próbákról indultam a fellépéseimre és tanultam a szövegeket a koncertes autóban,akár, hajnalok hajnalán is.