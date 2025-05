Járai Máté olyat tett, amiért nagymamája büszke rá a mennyben

2025. május 2. Útjára indul az új Erkel. A részese vagyok, a részese lehetek. Megkértek minket, írjuk le az előcsarnok tükrére, mit jelent ez nekünk. Ezt írtam: "Járai nagyanyámnak az Erkelbe volt bérlete 40 éven át, számtalanszor jöttünk érte az előadások után apámmal és vártuk Őt a bejáratnál… most elképesztő büszke rám ott fent! Boldog vagyok! – írta Instagram posztjában a győri színházban is sokat feltűnő Járai Máté azzal kapcsolatban, hogy május 2-án mutatkozott be az újonnan alakult budapesti Erkel Színház.

Felesége, Járai Kíra szívmelengető szavakkal fejelte meg férje posztját: „én meg itt lent vagyok büszke, hogy ezúttal 2000 embert hengereltél le a tehetségeddel”, fűzte hozzá.