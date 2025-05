Az esemény házigazdája Nádasi Veronika. A könyvben szereplő vendégek közül nemcsak, hogy jelen lesz, de beszélget és fel is lép Horváth Charlie, Koltai Róbert, Müller Péter Sziámi, utóbbi két művész Jávori Fegya kíséretében, valamint Király Viktor, Király Linda, Gerendás Péter, Huzella Péter, Joshi Bharat, sőt, a tervek szerint Blaskó Péter, Frenreisz Károly, Kálloy Molnár Péter és Trokán Péter is csatlakozik az életüket a Sorok között Lutter Imrének kitáró művészekhez. A könyvben érintett versek szerzői között találjuk Buda Ferencet, Tóth Krisztinát, Szabó T. Annát, Kukorelly Endrét, Zalán Tibort, Parti Nagy Lajost, Szentmártoni Jánost és jó néhány kortárs és klasszikus alkotót. Video üzenetet küld Dov Forman, a könyv kiemelt szereplője, a világhírű Lily Ebert dédunokája, akihez Lutter Imre verset is írt, megemlékeznek az azóta elhunyt, ám az utolsó nagyinterjú révén még közelebb került Lang Györgyiről, valamint Bódi László Cipő családjával, barátaival az énekesről is.

Cipő dalával, igazi koncerttel és sztárparádéval érkezik Lutter Imre új könyve.

Fotó: Magyar Versmondók Egyesület

Beszélgetés, exkluzív koncert és dedikálás - a díszbemutatón!

Az albumszerű könyv megmutatja a sorsfordító verseket és a költők személyes kötődésű emlékeit is. Mindez a Sorok között Lutter Imrével című műsorban látott, hallott, válogatott beszélgetések bővített, új kiadása.

A 25 ismertség, aki helyet kapott a könyvben:

Blaskó Péter, Bródy János, Frenreisz Károly, Gerendás Péter, Gianni Annoni, Gubik Petra, Gundel Takács Gábor, Halász Judit, Horváth Charlie, Huzella Péter, Jávori Ferenc Fegya, Joshi Bharat, Kálloy Molnár Péter, Kéri László, Király Viktor, Koltai Róbert, Lang Györgyi, Lily Ebert, Molnár Ferenc Caramel, Müller Péter Sziámi, Nagy Bandó András, Pásztor Anna, Szily Nóra, Szöllősi Györgyi és Trokán Péter.

A történetek alapjául szolgáló versek szerzői között van Adamis Anna, Ady Endre, Arany János, Ágai Ágnes, Buda Ferenc, Dante Alighieri, Donny Hathaway, Faludy György, Gerendás Eszter, József Attila, Karinthy Frigyes, Nagy László, Petri György, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc.

A Cipővel induló könyv nagy formátumú, ismert emberek ismeretlen történeteivel folytatódik. A verses interjúkötet minden egyes beszélgetése titkokat hordoz. Nemcsak azokat a történeteket, amiket a Sorok között Lutter Imrével című műsorból ismernek sokan, hanem az el nem hangzott, ám annál fontosabb gondolatokat is, amelyek megmutatják, miért fontos a család, a szerelem, az el nem árult barátság, a kötelék szüleink, nagyszüleink és gyermekeink között. Megmutatja, mennyivel erősebb az együtt-érzés, mint a bennünket gyakran elidegenítő hétköznapi gyötrődések.