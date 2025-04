Innen tudja Weisz Fanni, ha sír a kisfia - videó

Az egész családban mindenki vékony, és valószínűleg ezt örököltem. Szerencsés vagyok, de azért picit kell edzenem, hogy legyen izmom is, ne csak ilyen plöttyedt husika. Azt nem tudom, hogy a szülés után pontosan mikortól lehet sportolni, de Beni mellett lehetne, mert nagyon nyugodt baba, nem is hasfájós. Amikor megszületett, nagy volt a boldogság, de később, amikor hazaértünk, csak néztem, hogy mit csináljak vele? Most jó helyen van? Jól alszik? Nem éhes? Úgy láttam, nem kap levegőt és felidegesítettem magam! Akkor hívtam anyukámat, hogy mit csináljak. Ő mondta, hogy nyugodjak meg, nincs semmi baj