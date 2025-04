Ryan Gosling nemrég Ken szerepébe bújt a Barbie filmben, most pedig az új Star-Wars film film főszereplője lesz. A film rendezője, Shawn Levy Tokióban, a Star Wars Celebration nevű rendezvényen jelentette be a hírt. Az új film nem előzmény és nem is folytatás lesz, hanem egy teljesen új történet.

Ryan Gosling lesz az új Star Wars film főszereplője.

Forrás: MTI/EPA

Ryan Gosling dicsérte a filmet

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Ryan Gosling dicsérte a filmet.

Nagyszerű történet eredeti karakterekkel

– mondta a színész.

A rendezvényen kiderült, hogy a filmben új karaktereket láthatunk majd, a történet pedig a Skywalker-saga utolsó része, Star Wars: Skywalker kora után játszódik majd.