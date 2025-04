Reviczky Gábor tudja, mi okozta betegségét. 

Reviczky Gábor biztos benne, hogy minden komoly betegség és a gyógyulás is lelki eredetű. Pontosan tudja azt is, nála mi okozta a betegséget. A színész mesélt a rákból való gyógyulásáról.

Fotó: Kovács Attila / Forrás: MTI

A Kossuth-díjas színművész édesanyja skizofrén volt, és öngyilkos volt. Az ő sorsa emésztette. Elmondta, édesanyja ájulásig verte a színész öccsét hároméves korában. Ezt a nagymama nem árulta el az édesapjának, később azonban, mikor az édesanyja a nagymamát bele akarta fojtani a kádba, már szólt az édesapának, aki azt mondta, ezt azonnal be kell fejezni.

Az igazi tragédia azonban ez után következett. Édesanyja testvére elhunyt egy szerencsétlen vonatbalesetben. Mikor a színész édesanyja ezt megtudta, vonat elé lépett és öngyilkos lett. Reviczky Gábor ekkor 13 éves volt.

A színész elmondta, mi a kulcs a betegséghez vezető lelki sérülések elengedéséhez: ha nem veszünk róla tudomást, azzal nem oldjuk meg a problémát. Meg kell bocsájtani. Reviczky Gábort akkor mondják ki hivatalosan is gyógyultnak, ha tünetmentes lesz öt év múlva is. A színész azonban már most tudja, meggyógyult.