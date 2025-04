Rakonczay Gábor: A viharban nincs ateista tengerész

A soproni kötődésű extrém sportoló, óceánátkelő hajós is ott lesz a VII. Országos Keresztény Vállalkozói Konferencián. Az idei rendezvényen előadást tart dr. habil. Tomka János professor emeritus, teológus, Stumpf-Biró Balázs, összeomlás-kutató, dr. Héjj Tibor stratégiai tanácsadó, Ács Zoltán coach, dr. Budai Zoltán turisztikai szakértő és Böjte Csaba ferences rendi szerzetes mellett Tapolyai Emőke, klinikai és pasztorálpszichológus és Rakonczay Gábor, óceánátkelő hajós is. A konferencia műsorvezetője idén is Gundel Takács Gábor.

Rakonczay Gábor utolsó útját az egész ország követte.

Forrás: Rakonczay Expedíciók

Az ember a kulcs

Mit jelent a gyakorlatban, ha egy vállalkozás működésének alapja a Krisztushoz való tartozás? Hogyan formálja ez az értékrend a vállalkozói döntéseket, a munkatársakkal való kapcsolatot és a társadalmi felelősségvállalást? Erre és ehhez hasonló kérdésekre kaphatnak választ az esemény résztvevői.

„A keresztény ember mindig nagyobb perspektívában vizsgálja a kapcsolatait, az életét, a munkáját, a céljait. Fontos számára az értékteremtés, amely nem egy termék formájában valósul meg, hanem a kapcsolatokban, az emberi bánásmódban” – fogalmazott Tapolyai Emőke, aki Magyarországon, Európában és az Egyesült Államokban egyaránt elismert szakember, felsővezetői coach.

„A vállalkozók általában motivált emberek. Céltudatosak, feladat - és megoldás orientáltak, de emellett sokszor nem veszik észre, hogy mit fizetnek a céljuk eléréséért. Bár a külső szemlélő számára a nyereség nagy, de belső szemmel megítélve sokszor az emberi oldalról nagyon sokat vesztenek” - tette hozzá Tapolyai Emőke.

A pszichológus mottója: az ember a kulcs. „Meggyőződésem, hogy ha emberként nem illünk össze és nem tudunk együtt dolgozni, vagy amikor nem emberként vezetünk, annak nagyon magas ára lesz a cég, a vállalkozás számára és egyénenként egyaránt.”

Forrás: VII. Országos Keresztény Vállalkozói Konferencia

Rakonczay Gábor: „Hit nélkül az ember nem is értelmezhető”

A VII. Országos Keresztény Vállalkozói Konferencián eladást tart Rakonczay Gábor, az első magyar óceánátevező páros csapat tagja és a világon az egyetlen ember, aki átkenuzott egy óceánon. A többszörös világrekorder extrém sportoló legutóbb 75 nap alatt egyedül átevezte az Atlanti-óceánt. 5 könyv szerzője és több mint 250 ezer ember hallotta már motivációs előadásait. Idén visszavonul az extrém sporttól.