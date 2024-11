Koszonits Patrik, egy 19 éves fiatalember, egyedülálló küldetésre vállalkozott, amely során 400 kilométert gyalogolt szamarával, Fülessel, Ásotthalomtól Mosonmagyaróvárig. Hogy Patriknak milyen egyéb kalandjai akadtak az út során azt Ti is első kézből, tőle tudhatjátok meg a Fábry esti adásában (...) sőt, még Füles szamarat is megismerhetitek, aki természetesen elkísérte gazdáját a stúdióba is.