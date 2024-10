Ahogy arról hírt adtunk, Dr. Alban, az Oxygen Music Aréna koncert egyik sztárja, aki az Oxygen Music meghívására érkezik novemberben Győrbe, az Audi Arénába. Mellette egy másik világsztár, La Bouche is fellép, mellé pedig magyar zenészek is jönnek: a Magna Cum Laude, a Bon-Bon és az AD Studio is a színpadra áll.

Az Oxygen munkatársa videós interjút készíthetett a svéd világsztárral, akit egész generáció imádott a '90-es évek elején.