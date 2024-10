Ugye, ott van a fülünkben a Sweet Dreams és a Be My Lover? A One Love és az It’s My Life? A nyáresti diszkók hangulata, amikor tényleg mindenki táncolt? A kilencvenes években, tinédzser éveinkben járunk, amikor Álmainkban Amerika visszaintegetett, minden olyan volt, mint Valami Amerika, és hittük, hogy Páratlan párosok vagyunk mi ketten. A halkan szólt a Vidéki sanzon, és bár kimondani nem mertük, de a tekintetünkkel üzentük, hogy Válassz engem!

Dr. Albant úgy ismertük meg a kilencvenes években, hogy egy svéd fogorvos, aki Nigériában született és Svédországba költözött. Stockholmban indította el zenei pályáját, s a dalait egy világ imádja. A zenei szakmát egyébként a nyolcvanas években kezdte, s 1990-ben futott be világszerte a Hello Africa című dalával. Jelenleg is Stockholmban lakik, a svéd zeneipar kiemelkedő alakja: énekes, zenei producer. Kedvelt stílusai a jól ismert eurodance, a hip-hop, a reggae és a dancehall. Csupa-csupa olyan zene, amelyekkel november 16-án kirúgják a győri AUDI Aréna oldalát!

Az Oxygen Music munkatársa ennek apropóján készített a kilencvenes évek zenei ikonjával egy exkluzív interjút, aki elárulta: a mai napig rengeteg nemzetközi fellépést vállal. Ennek köszönhető, hogy Győrben is találkozhatnak vele az érdeklődők 2024. november 16-án az Audi Arénában.

Portálunk hamarosan közli a videós interjút a Győrbe érkező Dr. Albannal.

