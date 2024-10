Előkerült egy régi kép 10 perce

Kiderült, miből lesz a cserebogár! Megtudtuk milyen volt tinilányként a Miss Universe Hungary szépségkirálynője

Dr. Kenéz Nóra, a Miss Universe Hungary idei győztese Vasban nőtt fel, ott is járt iskolába. Most azt is megtudhatjuk, hogyan festett a tablóképén a szépségkirálynő.

Kisalföld.hu Kisalföld.hu

Forrás: miss.universe.hungary / Instagram

Dr. Kenéz Nóra 2007 és 2015 között volt az akkor még NyME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója, nyolcosztályos gimnáziumba járt. Tablóképe 2015-ös ballagása előtt készült. A vaol.hu-nak sikerült megszereznie a fotót. A fényképen látható, hogy a ma már szépségkirálynőnek választott gimnazista korában is igazi természetes szépség volt. Nem csoda, hogy az ő fejére került a korona a szeptemberi végi döntőben, bár azt kicsit sajnáltuk, hogy nem a döntőbe jutott két győri lány egyikének gratulálhattunk. Miss Universe Hungary győztese, dr. Kenéz Nóra. A szépségkirálynő egy éven át viselheti a koronát. A szépségkirálynő szerint Szombathelyen kifejezetten szép és okos lányok élnek Egy korábbi interjúban, amit a vaol.hu-nak adott, úgy fogalmazott: Köztudott, hogy a magyar lányok gyönyörűek, de én mindig úgy éreztem, hogy Szombathelyen kifejezetten szép és okos lányok élnek országon belül is. A Bolyais, középiskolai osztályomból is simán ki lehetett volna választani egy szépségversenyes, top 12-es mezőnyt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy innen indulhattam. És íme a tablókép: dr. Kenéz Nóra, a Miss Universe Hungary győztesének tablóképe

Forrás: vaol.hu / ELTE Bolyai János GYÁIG

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!