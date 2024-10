„A Régen minden jobb volt lemez utolsó dala is megkapta a maga klipjét, ezzel le is zárjuk az első huszonöt évünket és ráfordulunk a tavasszal megjelenő új albumra. A videó részünkről ismét rendhagyó és persze háztáji produkció: miután ezredszerre is megnéztük nagy kedvencünket, Az ötödik elem című filmet, Matyó haverunk megetette a laptopot a környezetvédelemről, illetve környezettámadásról szóló dalszöveggel és pár vezényszóval, az AI meg ezt böfögte fel elsőre. Reméljük, a klubokat nem építik át kaszinóvá és nem esik szét az összes autópálya, úgyhogy év végéig még találkozhatunk pár helyen” – fogalmazta meg a Fish! új klipje kapcsán a zenekar.

Szuperzöld! – Megjelent a Fish! új klipje

Ilyen volt a győri buli hangulata a Bridge-ben:

Ilyen pedig a Fish! új klipje: