Sajnos az első pillanattól kezdve teljesen egyértelmű volt, hogy a víz be fog törni. Hogy mellkasig vagy derékig fog érni, tulajdonképpen teljesen mindegy, hiszen az aljzatok mind víz alá fognak kerülni és akár hetekig is eltarthat, most két hetet jósolnak, el lehet képzelni, mi marad utána. Győri származású vagyok, pontosan tudom, mit jelent homokzsákokat pakolni, eszméletlen sokan vannak kint a gátakon, országszerte. De bármekkora veszély is van, jó látni és tapasztalni, hogy mennyire összekovácsolódunk ilyen helyzetben, és nem kérdez senki semmit, csak csinálja, önzetlenül.