Bemutatták a Dancing with the Stars párosait

Október 26-án immár ötödik évadával érkezik a Dancing with the Stars, a TV2 táncos show-műsora, amelyben hírességek profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre. Ezúttal is szombat esténként zajlik majd a küzdelem az idei trófeáért és eldől, hogy a tavalyi széria után idén is férfi győztest ünnepelhetünk, vagy a hölgyek visszaveszik a legjobb táncosnak járó elismerést.

A versenyzők elkezdték a felkészülést, hogy igazán lenyűgöző produkciókkal lépjenek majd a Dancing with the Stars táncparkettjére október 26-án. Fotó: TV2

A műsor házigazdái idén is Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András lesz. A TV2 látványos showműsorának kulisszatitkaiba a produkció online riportere, Lissák Laura kalauzolja majd a nézőket a TV2 Play oldalán. Az új évad párosait sajtótájékoztató keretében mutatták be. A Dancing with the Stars ötödik évadában tíz híresség lép táncparkettre párjával. Hosszú Katinka úszó Suti Andrással, Szabó Zsófi a Mokka és az Újratervezés műsorvezetője Andrei Mangrával, Tóth Gabi, énekes, dalszerző szerelmével, Papp Máté Bencével, Törőcsik Franciska színésznő Baranya Dáviddal, Mihályfi Luca énekesnő, dalszerző Hegyes Bercivel, Kucsera Gábor kajakozó Stana Alexandrával, WhisperTon online tartalomgyártó Tóth Katicával, PSG Ogli tiktoker Szőke Zsuzsannával, Kamarás Norbert életművész Sebesi Daniellával lép parkettra. A tizedik páros személyét egyelőre titok fedi, meglepetésként csatlakoznak majd versenytársaikhoz. A párosoknak az élő adás alatt hétről hétre ezúttal sem elég a nézőket meggyőzni, a beérkező szavazatok mellett a továbbjutáshoz a Dancing with the Stars zsűrijének pontjaira is szükségük lesz. Árgus szemmel figyeli majd a tánclépéseket mind a három ítész: Ördög Nóra, műsorvezető, a Televíziós Újságírók által odaítélt „év műsorvezetője” díj többszörös nyertese, aki korábban tíz éven át versenytáncolt; Juronics Tamás, Kossuth-díjas táncművész és koreográfus, érdemes művész, színházi rendező, a Szegedi kortárs balett művészeti vezetője, valamint Szente Vajk, Jászai Mari díjas rendező, író, filmproducer.

