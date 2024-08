Jávori Lili, a Next Top Model Hungary rábapatonai versenyzőjének szívét ismét egy zenész rabolta el. Lili még tavasszal, a modellkereső műsor forgatása után nem sokkal szakított Hadas Alfréddal, akit a nézők a Sztárban sztár leszek! című műsorból ismerhettek. Most viszont kiderült, Lili újra szerelmes, szívét pedig ismét egy zenész rabolta el. Jávori Lili Instagram-sztoriban osztott meg egy közös képet új kedvesével, Budai Dáviddal, aki a BSW rapperduó zenekarának billentyűse. Lili a BSW legutóbbi klipjében is szerepelt, így elképzelhető, hogy a szerelmesek a forgatáson találkoztak.

Fotó: TV2