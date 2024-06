A díjátadó műsor új magyar dalok megszületését is ösztönözte, dalpremierrel érkezett László Evelin, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Pély Barna pedig új, a magyar sportolókat buzdító, a párizsi olimpiára írt dalát hozta el a közönségnek. Az előadóművész zenekara vonósokkal egészült ki a különleges alkalomra, a dalhoz az MTVA készített klipet. Szőke Nikoletta Sárik Péterrel és A Dal 2024 döntősével, a Negállal együtt lépett színpadra, Nagy Adri pedig a Here We Are zenekarral és a Phoenix RT együttessel énekelt a színpadon.