- St. Martin ezer szállal kötődik Sopronhoz, többször adott a Rotary Club Sopron szervezésében jótékonysági koncertet. Ez alkalommal azokat a festményeket hozta el a Malmárium galériába, amelyek az általa több mint tíz éve szervezett St. Martin nemzetközi művésztelepen készültek. Neves alkotók munkáit láthatja a soproni közönség, köztük természetesen az ő képeit is. A világhírű szaxofon- és pánsípművész a zeneszerzés és a festészet mellett fotózik is. Nemzetközi díjas fotóit egy külön teremben mutatjuk be - invitál a kiállításra dr. Kárpáti György, az Icomos-díjas Kárpáti Malom tulajdonosa. A tárlat május 9-ig, a Malmacska kávézó nyitvatartási idejében tekinthető meg.

A soproni közönség a festmények és fotók mellett ízelítőt kapott St. Martin improvizatív zenéjéből is. Aki most nem hallotta, szeptember 7-én a Barlangszínházban találkozhat vele, ahol koncertet ad.