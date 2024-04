Jávori Lili továbbjutott

A lányoknak a tenerifei tengerparti sétányon kellett végig vonulniuk Szegedi Kata ruháiban. Lilit egy kis ruha-baleset is érte, kivillant a melle (ez adásban nem látszik, csak Merő Péter jegyzi meg). Lili ezt mondta az esetről: „Az ilyen helyzetekben legfőképpen sehogy sem szabad reagálni. Inkább csak menni kell tovább, a következő catwalknál pedig lesz még egy esély.”

Jávori Lili végül továbbjutott a Next Top Model Hungary versenyben, így továbbra is esélyes, hogy ő legyen Magyarország következő topmodelje.

Korábban írtuk

Next Top Model Hungary – A divat és szépségipar nagyszabású showjában feltűnik a rábapatonai Jávori Lili is, aki korábban indult már szépségversenyen, amiről a kisalfold.hu is beszámolt. Tavaly előtt decemberben a Nemzeti Szépségverseny, a Miss Hungary döntőjében a korona a 19 éves győrújbaráti szépség, Horváth Boglárka fejére került, első udvarhölgye pedig Jávori Lili lett.