Rockmilady Noémi nem unatkozik. A gitárosnak már a 2023-as esztendő is eseménydús volt, két meghatározó pillanatnak örülhetett. Egyrészt, hogy miután megalakíthatta saját zenekarát, a Rockmilady Band-et (amiben húga, basszusgitárosként vesz részt a formációban) felléphetett a fővárosban a Puskás Stadion egyik színpadán a Harley Davidson HD120-as koncertjén. A másik nagy mérföldkő pedig az volt számára, hogy első magyar nőként kapott hangszert egy marketing-együttműködési megállapodás keretében a világhírű IBANEZ cégtől.

Rockmilady dolgozik már az új albumon. Igazi csajos lemez lesz.

– Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, mert sok éve játszom már IBANEZ gitáron, és nagy szerelmese vagyok ennek a márkának. Nem csak én tudtam elkezdeni velük a közös munkát, hanem szerencsére húgom is. Jelenleg az új dalaimon dolgozom, és állandóan stúdiókba járok. Nagyon sok új dal jött össze, ami hangzásvilágában és szerkezetében is követi a mai trendeket. A rám jellemző csajos lemez lesz – fogalmazott portálunknak az előadó.

Improvizációs gitáros kisfilmek

A már említett külföldi együttműködés miatt pedig új dolgokban is kipróbálta magát nemrég a győri gitáros, a videómegosztó csatornájára rövid szakmai videókat gyárt és készít, amelyek improvizációs gitáros kisfilmként juthat el a szakmabeliekhez, zenészekhez, vagy azoknak, akik hangszervásárlás előtt állnak.

– Várom már a készülő album megjelenését. Szeretném, hogy a dalaim minél nagyobb közönséget érjenek el, hiszen szövegvilágában mai aktuális témákat érintek, és hangszerelésükben alapvetően a mai kornak megfelelőek. Mivel sok női rajongóm van, ők is biztosan nagyon fognak örülni a csajos lemeznek, amin sok munka van még – mesélte portálunknak Noémi, aki az egyetem elvégzése után civilben fogorvosként dolgozik.

A zene és a munka tölti ki Rockmilady életét

Mint mondja, a zene és a munkája nem áll távol egymástól, hiszen a gyógyítás mellett a zene a lelket gyógyítja, ezért egyszerűen imádja mindkettőt, és bízik benne, hogy sohasem kell majd választania a kettő között az életben, és hogy párhuzamosan tudja csinálni.

Hétköznap fogorvos vagyok, hétvégén RockMilady. Mindkettő kikapcsol, feltölt energiával. A munkámban azt szeretem a legjobban, hogy segíteni tudok az embereknek.

Amikor épp nem ezeket csinálom, akkor kirándulok, és egyszerűen imádok a barátaimmal társasjátékozni. Győr pedig mint a szülővárosom egészen fantasztikus. A Rába-parton imádok sétálni, állandó útvonalam van már, amit nagyon sokszor megteszek, és ki nem hagynám semmi pénzért – mesélte a kisalfold.hu kérdésére Rockmilady.

A gitáros bizakodva áll a jövő előtt is. Tíz év múlva úgy képzeli az életét, hogy továbbra is segít az embereken fogorvosként, és mellette zenél.

– Nagyon pörgős vagyok, sohasem unatkozom. Élvezem, hogy mindig van valami, amit csinálhatok. Ezzel teljes az életem. Örülök, hogy ha ki tudok bontakozni, ahol kreatív tudok lenni. A jövővel kapcsolatban gondolkodom azon, hogy a lírai dalaimból szülessen majd egy unplag-koncertanyag is – fogalmazott Noémi, aki hozzátette, a nyár is pörgős lesz számára, megannyi koncerttel, és fellépéssel, amelyek pontos időpontjáról a weboldalán számol majd be a rajongóinak.

