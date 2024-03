„A felkészülés alatt nem ittam alkoholt és igyekeztem odafigyelni, hogy milyen ételt viszek be. Tudatosan figyeltem a kajára, másképp viselkedik a test, meghálálja ezt. Emellett igyekeztem mindig 7 órát aludni. Az alatt nagyon necces volt minden, olyankor volt, hogy rámtört a szédülés” – árulta el a színész, aki 2024-re is tele van tervekkel. „Szeretném megtartani a formám és a boksszal is továbbmenni. Durva év jön, új bemutató, edzés gőzerővel és forgatni is fogok” – tette hozzá S. Miller Andrásnak Brasch Bence. A beszélgetés itt érhető el.