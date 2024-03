A sztárpárok között felbukkant Cserpes Laura és édesapja, a ma is Kapuváron élő Cserpes István, a Cserpes Sajtműhely tulajdonosának neve is, akik megmérettetik magukat a sokszor a mindennapi kényelmet is nélkülöző kalandok sorában.

Fotó: TV2

Az ázsiai kalandban ezúttal is készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva kell bizonyítaniuk rátermettségüket az Ázsia Expressz sztárpárjainak: útnak indulnak a TV2 műsorvezetői, Till Attila és Stohl András; Mikes Anna és Krausz Gábor, Cserpes Laura és édesapja, István, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, Sáfrány Emese és Béres Anett, Jolly és Szuperák Barbara, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende.

A műsor történetében először a nézők is beleszólhatnak a verseny alakulásába. A TV2 Play oldalán vasárnap éjfélig adhatja le mindenki a szavazatát, hogy kiderüljön, melyik páros az, akinek a legtöbben szurkolnak az Ázsia Expressz idei kalandjában. A tét nagy, hiszen az eredményen múlik, hogy kinek indul nehezebben, kinek könnyebben a verseny.