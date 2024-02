Az idén huszonöt éves tánczenekar sokféle stílusirányzatot képvisel. Az elmúlt évtizedek magyar és külföldi slágereit egyaránt játsszák, repertoárjukban a rock n roll-tól, a lírai dalokig minden megtalálható. Az öttagú együttesben Tátrai Kitti és Nagy Hajnalka énekel és vokálozik, Goczen Roland az éneklés mellett basszusgitározik, Szilágyi Péter gitározik és énekel, Holics Péter pedig dobol, műsoruk, előadásmódjuk a báli szezonban is megalapozza a kiváló hangulatot.

- Zenekarunk 1999. őszén alakult Agyagosszergényben, eleinte csak két fővel, majd később csatlakoztak hozzánk a többiek - mesélt a kezdetekről Szilágyi Péter, a formáció megálmodója. Az akkori társam, Szákovits Péter jelenleg is az együtteshez tartozik, igaz nem mint zenész, hanem technikai felelősként egyengeti az utunkat. Hat éve működünk a jelenlegi felállásban, Tátrai Kitti csatlakozott hozzánk legutoljára, így vele lett teljes a banda - tette hozzá. A zene mindig is érdekelt bennünket, de kezdetben csak a saját és a közvetlen környezetünk szórakoztatása volt a cél, abban, hogy továbbléptünk tulajdonképpen egy fertőendrédi zenekar, a Silver inspirált bennünket.

- A korábbi nevünk Hidas volt, amelyet az agyagosszergényi emberektől kaptuk, hiszen akkoriban egy hidasban próbáltunk, ott kezdődött minden - vette át a szót Goczen Roland a zenekar basszusgitáros, énekese. Az együttest a semmiből építettük fel, nagy utat jártunk be, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a lelkesedésünk soha nem csökkent és mára, egyre több helyre hívnak bennünket. A nevünket is azért változtattuk Music Club Party és Esküvői zenekarra, mert nem szerettünk volna komolytalannak tűnni. Igaz, hogy a korábbi nevünknek története volt és csodálatos emlékek kötődtek hozzá, de más ezt nem értette volna meg, ezért döntöttünk a névmódosítás mellett. Az, hogy tánczenekar lettünk hozta magával az élet. Egyre több falunapra, búcsúba, majd bálba hívtak bennünket, szerették, a mai napig szeretik a zenénket és azt a stílust, amelyet képviselünk. Néhány éve sokkal nagyobb igény volt az élőzenére, mint manapság, de ettől függetlenül lelkesek vagyunk és nagyon örülünk minden lehetőségeknek - mondta.

- Az általunk játszott zenéket igyekszünk mindig a saját ízlésünkre formálni, meghallgatjuk a közönség igényét is, de a választásnál kiemelten fontos, hogy élőben is jól szóljon. A repertoárunk széles, a legtöbb általunk játszott szám magyar, de a külföldi világslágerek is megtalálhatóak. Büszkék vagyunk arra, hogy az élőzenés, táncos mulatságoknál számítanak ránk, legutóbb például a röjtökmuzsaji Huszárbálban táncoltattuk meg a bálozókat - zárták a beszélgetést.