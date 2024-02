A helyszínen, a Hidászi utcai KRESZ-parkban már áll például a rendezvénysátor, ami minden korábbinál nagyobb lett, 2500 négyzetméteres. Kell is a hely, hiszen a szervezők több ezer emberre számítanak, akik kíváncsiak a finom ízekre és látni, hallani szeretnék a fellépőket. Idén a főzőcsapatok száma is rekord: közel száz gárda nevezett a versenyre. A fesztivál nemzetközi, hiszen Délvidékről, Felvidékről és Ausztriából is érkeznek.

Forrás: Kisalföld archívum

Pénteken este hét órakor DJ Dominique lép fel, illetve a Neoton Família együttes koncertezik. Szombaton délelőtt kilenckor lesz a meghívó, Horváth Csaba, a fesztivál zsűrijének elnöke, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség vármegyei elnöke köszönti a vendégeket. Tíz órakor dr. Simon Tamás nagymester, Ferencz István főkancellár és Magyar László észak-nyugati főkapitány jelenlétében ünnepélyesen befogadják a Szabadtűzi Lovagrend lovagjelöltjeit.

Tizenegy órától kezdődik a kulturális műsor Greznár Zoltán (11 óra),a Hanság Big Band (12), a Szenior Örömtáncosok (13), a Hajnalcsillag Dalkör (13.30), a Kapuvári Város Fúvószenekara (14), a Kapuvári Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület (15), a Táncos Trió (15.30), az Őszirózsa Dalkör (15.45), a veszkényi Férfi Dalkör (16.15) fellépésével.

Az eredményhirdetést délután negyed hatkor rendezik, melyen Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő és Hámori György polgármester mond köszöntőt. Este hét órától az irigy Hónaljmirigy, majd a Lord együttes ad koncertet.

Az ételeket igazi szaktekintélyek bírálják majd el: Horváth Csaba zsűrielnök, Bihacsy László, dr. Simon Tamás, Edvi László, Eperjesi József, Ferenczi István, Hargitai György, Kelemen Endre, Kocsis Tibor, Lábodi László, Magyarné Pócza Katalin, Mészáros Attila, Mészáros Balázs, Nagy Gábor, Sátor László, Schvets Zsolt, Szabó Gábor. Sütemény zsűri: Karácsonyi Péter elnök, Bognár Éva, Kocsis Éva, Nagy Evelyn, Sipőcz Krisztina, Tukovics Antal Tamás.