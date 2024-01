Milichovszki Zsolt és Nagy Dávid, azaz a Stadiumx tagjai nem csak a lemezt pörgették a vendégeknek, elárulták mit jelent számukra a Cupra.

- Nem úgy tekintünk a Cupra együttműködésre, mint egy szponzorációra, hanem mint egy csapatra, családra, aminek mi is a részesei lehetünk. A márka nem csak hazánkban, de a nemzetközileg is támogatja az elektronikus zenét. Az elmúlt hat évben komoly együttműködések születtek különböző fesztiválokkal is - fogalmazott Milichovszki Zsolt.

Nagy Dávid azt emelte ki, hogy a Cupra közösséget is épít. - Amerre járok az autóval, a Cupra tulajdonosok intenek egymásnak. Az elmúlt nyári szezont mi is ezzel az autóval tölthettük, rengeteg fellépésre kísért el minket hű és biztonságos társként - mondta el a formáció tagja.

Saját bevallásuk szerint, férfiként talán természetes is, hogy imádják a sportos autókat és a dinamikát. - Az autó óriási segítség számunkra a hazai és külföldi turnékon. Fontos, hogy jól válasszuk meg, hiszen ilyenkor egy egész stábbal indulunk útnak, ezért nem mind egy mekkora járművel tesszük ezt - hangsúlyozta a StadiumX másik tagja.

Azért is szeretem a Cuprát, mert szép átmentet képez a sportosság, az elegancia és a kényelem között. Élmény vele utazni

- tette hozzá Nagy Dávid.

A páros tavaly óta dolgozik együtt a márkával, és rója a kilométereket a Cupra Formentorral. - Élhető autó a városban és jól kihasználható az autópályákon is. Jó tárolókapacitása, minden belefér, aminek kell és kényelmesek az ülések is. Rengeteg olyan funkció és kiegészítő van benne, amit csak ritkán használunk, de mégis jó, hogy van ilyenekre is lehetőség egy autóban. Parkolni is könnyű vele, még a szűkebb helyekre is - sorolta az autó előnyeit Zsolt.