Buvári Lilla, a kaposvári egyetem harmadéves színművész-hallgatója bravúros beugrásának köszönhetően mindhárom előadást lejátszhatta A pacsirta stábja Sopronban. Kéri Kitty egy éjszaka alatt készítette fel tanítványát a profi színészeknek sem könnyű feladatra, egy szerep villámgyors átvételére.

Buvári Lilla még most is a hatása alatt áll az elmúlt három napnak, miközben már a Nemzeti Színházban próbál, de lélekben még benne él Sopron, A pacsirta-előadások.

Fotó: Rombai Péter

– Izgalmas, eseménydús, csodálatos volt az elmúlt három napom. Helytállni egy ilyen elő- adásban csodálatos partnerekkel, akik mindenben segítettek. Életemben nem volt ilyenben részem. Kitty tanárnő rengeteget segített, elmentem hozzá Balatonfüredre a lakására. Tanultam a szöveget, mindig mondta a mozgásokat, a jeleneteket, a ritmusváltásokat, közben folyamatosan arról beszélt, elemzett, mit, miért tesz Agnes. Fantasztikus élmény volt, és mikor a stábbal is próbáltunk, olyan biztonságérzet fogott el a kezdés előtt, hogy bármi történik, rájuk számíthatok. Így volt mindhárom előadás alatt. Hálás vagyok a soproni színészeknek, Kéri Kitty tanárnőnek és köszönöm a közönségnek is, hogy velünk voltak – mondta Buvári Lilla, aki érdekességként hozzáfűzte, tervezte, hogy megnézi a soproni előadást, hiszen felsőbb éves társai is játszanak benne, de azt soha nem gondolta, egy varázsütésre belülről látja majd a produkciót. Most viszont már nagyon várja, hogy nézőként is megtekinthesse a darabot, ami számára is katartikus, emlékezetes élmény adott.

Fotó: Rombai Péter