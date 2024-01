Hosszú előkészítő és kutatómunka, rengeteg baráti és szakmai beszélgetés van a múltidéző könyv születése mögött, melynek pillanatait nemcsak az író, de a főszereplő is élvezte. Bede-Fazekas Csabát élete során végig óriási szeretet és megbecsülés övezte. Mint elmondta, kicsit már fárasztónak éli meg a hetek óta tartó ünneplését, mégis örömteli és felemelő pillanatokat él át. Hozzátette, sosem bánta meg, hogy a vidéki győri színházba szerződött, hálás a sorsnak, hogy így döntött.

A Kossuth-díjas művészt a Rigoletto címszerepe köti az Operaházhoz, az első bemutatója 1983-ban volt. Emlékezetes momentum, hogy 2017-ben nagyszabású gála fellépőjeként köszönt el Budapesttől, mint Tiborc.

A Székely Bertalan teremben tartott ünnepségen részt vett Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója is. - Így kerek ez a születésnap, hogy itt ünnepelhetünk az Operaházban. Ez nekünk győrieknek, és a teátrumnak is nagy öröm. Amikor Csaba velünk játszik, az mindnyájunk számára felemelő – emelte ki. A direktor hozzátette nagyon várja a 100. születésnapot is, hogy sor kerülhessen egy újabb gálára, ahol Bede-Fazekas Csaba ismét Tiborcként tündökölhet.