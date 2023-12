- A karácsonyt Sopronban töltöm a szüleimmel, testvéreimmel és a párjainkkal. Már hagyománnyá vált nálunk, hogy december 24-én összegyűlünk az egyik öcsém háznál és közösen készítjük el az ünnepi ebéde. A nap hátralévő részében ajándékozunk és játszunk, amit a másfél éves unokahúgom különösen élvez - kezdett bele Ubrankovics Júlia, aki elmondta, ajándékozás terén adni és kapni is szeret.

- A két öcsém minden évben megpróbálja megvétózni karácsony közeledtével, hogy ajándékozzunk egymásnak. Én már novemberben meg szoktam venni az ajándékokat, így az ötletük mindig meghiúsul és ráveszik magukat, hogy valami kedves meglepetést kitaláljanak. Nagyon szeretem a meglepetéseket, de ezzel együtt szeretek ajándékozni is. Öröm számomra a szépen becsomagolt ajándék, és az ha érzem a gondoskodást benne - mondta.

Az Ubrankovics család ünnepi asztalára mindig kerülnek sütemények, de a legfontosabb a közösen eltöltött idő. - Nem eldöntendő kérdés, hogy különleges vagy hagyományos étel kerül az asztalra, de az biztos, hogy becsempészek egy egy kis édes süteményt, amit valamelyik soproni cukrászdából szerzek be. Különösen jó cukrászdák vannak Sopronban, úgyhogy tőlük mindig viszek valamit - részletezte.

A színésznő pályafutásán bejárta szinte a fél világot, s a mai napig kétlaki életet él Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok, amely hatással volt az ünnepi hagyományok kialakításában is. - Ünneplem a hálaadást, de nem olyan értelemben, mint az amerikaiak. A baráti körömben ez a szokás úgy alakult ki, hogy ilyenkor összeülünk egymásnál, jókat eszünk és iszunk.

Idén az ünnepet is itthon töltöttem és készítettem hálaadási pulykát is, viszont a karácsonyt a magyar hagyományoknak megfelelően ünneplem - részletezte. Végezetül a Kisalföld olvasóinak Júlia elárulta azt is, hogy a szeretet ünnepén a szívét az melengeti meg, hogy együtt van a család, és együtt töltenek pár órát, ami mindig jó hangulatban telik.