– Hetente öt kardio és hat erőnléti edzésem volt, majd a vízhajtás. Rengeteg lemondással és áldozattal jár a komplex felkészülés. Ilyenkor tudjuk igazán értékelni az olyan alapvető dolgokat, mint az étel íze, a víz, a só, vagy éppen a pihenés – mesélte.

Hozzátette: idén kisfia, barátnője és párja is elkísérte Las Vegasba. A verseny mellett szép élményekkel is gazdagodtak. Voltak többek között NHL meccsen, bejárták a várost és megcsodálták a Grand Canyon-t is.

– Hatalmas koncentráció és önkontroll szükséges, hogy a család és a munka mellett megfelelően fel tudjunk készülni az ilyen versenyre. 16-20 órás repülő úton utazni kompressziós harisnyában, 8-10 liter vizet elfogyasztva a vízhajtás miatt nem egyszerű dolog, mindezt úgy hogy nem ehetünk semmi finomságot a repülőn. De ha megvan a célod, a miérted, akkor bármit túl lehet élni –részletezte Kiss Viktória.

Viktória a következő hónapokban pihenni szeretne. A napokban fia jégkorong meccsein és párja maratonján izgulhatott, de munkahelyén is újabb kihívások előtt áll, és szakmailag fejlődhet.

– Jövőre szeretnék ismét színpadon állni. A magyar lányok egyedi kisugárzással rendelkeznek, különleges színpadi jelenléttel. Emellett nagyon alázatosak vagyunk a sporthoz. Talán ebben rejlik a sikerünk titka – tette hozzá Kiss Viktória.

A mosonmagyaróvári származású Farkas Heni a Profi Sport Model Masters kategóriában az első helyen végzett, és ugyancsak a dobogó legfelső fokára állhatott fel a Swim Suit kategóriában. A győri dr. Kincs Petra egy arany, egy ezüst, három bronz és kettő ötödik helyezéssel térhetett haza a versenyről.

– A Naturál Olympia őszintén szólva mindig is a féltve dédelgetett álmaim közé tartozott. Az, hogy kvalifikáltam és kiutazhattam a világversenyre Las Vegasba és képviselhettem a hazámat már önmagában egy hatalmas megtiszteltetés és élmény volt számomra. Bár mondhatnám azt, hogy már ez csupán maga volt a cél és egy hatalmas elismerés, de a mentalitásom minden verseny és minden megmérettetés esetén az, hogy “nyerni megyek”. És ez most sem volt másképp. Amikor felálltam a dobogó legfelső fokára, a nyakamba akasztották az aranyérmet és a magasba emeltem a magyar zászlót egyszerre éreztem felfoghatatlan örömet, boldogságot és összezavarodottságot, hogy: “ez most tényleg megtörténik velem?” – emelte ki érdeklődésükre a halászi Karvalics Eszter, megjegyezve, hogy érezte, minden belefektetett munka, lemondás és áldozat megtérült és végre megérkezett.

A halászi lány két arany és egy ezüst éremmel tért haza. – Számomra ez a verseny egy valóra vált álom. A karrierem eddigi csúcspontja, de valahol mégis csak a kezdet! Minél többet versenyzem, egyre biztosabb vagyok abban, hogy helyem van ebben a sportban és még tovább, még jobban még magasabb szinten szeretném csinálni. A jövőben szeretném kipróbálni magam más szövetségeknél is, szintet lépni és valami igazán nagyot alkotni. Szívem szerint már holnap színpadra állnék újra, de most jelenleg egy izomépítési periódus vár rám, hogy jövőre egy sokkal jobb formával térhessek vissza! Úgy érzem ez még csak a kezdet és készen állok fejlődni, egyre csak jobb és jobb lenni és kihozni magamból a lehető legtöbbet. Mert ez az, amiben úgy érzem megtaláltam önmagam! – osztotta meg velünk terveit.