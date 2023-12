Az első menetben Dobos Evelin akarata érvényesült, a másodikban Nyári Dia ritmust váltott, és ő tűnt a dominánsabbnak. A harmadik Kovács Kokó István szerint nagyon szoros volt, a negyedik pedig már leginkább egy Rocky-film végjátékára hasonlított, Evelin és Dia az utolsó erejükkel, a védekezéssel már mit sem foglalkozva folyamatosan ütötték egymást. A bírók döntése szerint Dobos Evelin hatékonyabban tette ezt: az egyik pontozó ugyan döntetlennek látta a meccset, a másik kettő 39-37-es pontozással neki ítélte a győzelmet. Így a győri származású színésznő nem jutott tovább, Dobos Evelin pedig Berki Mazsival mérkőzik meg jövő héten.

A második elődöntőig nem volt nehézsúlyú meccs a 2023-as Sztárboxban, ahol végigment volna a négy menet, és ami azt illeti Árpa Attila és Pintér Tibor meccsén is lehetett számítani a kiütésre. Árpa Attila többször is megfogta Tenyát, akire egy kemény sorozat végén rá is számolt a bíró, igazi megváltás volt a gongszó az ország legismertebb lovas színésze számára. A negyedik menetre meglehetősen kifogytak a szuflából a küzdő felek, Tenya olykor teljesen leengedte a kezét, de szerencséjére Árpa Attila sem volt már olyan állapotban, hogy nagy rohamokat indítson. Pontozásos győzelme így is egyértelmű volt, így az 52 éves producer-színész lesz a mosonmagyaróvári Brasch Bence ellenfele a jövő vasárnapi nehézsúlyú döntőben.

A december 10-én megrendezésre kerülő szuperdöntőben a bajnoki címért a férfi középsúlyban Rácz Jenő és Molnár Áron, a női könnyűsúlyban Berki Mazsi és Dobos Evelin, míg férfi nehézsúlyban Brasch Bence és Árpa Attila csap össze.