Hozzátette: a táncokkal és énekekkel vegyített show mellett a döntőt a nemzeti ruhás felvonulással kezdtük. Ezután került sor a bikinire és az estélyi ruhás felvonulásra. A helyszínen azonnal kihirdették a több heti teljesítmény, és a színpadon nyújtottak alapján a top 10 helyezettet. A világ tíz legszebb lánya közé a győri Árki Dominikai is bekerült.

– Nem csak én kerültem be, hanem a szlovákiai Black&White Productions ügynökség mindegyik lánya, tehát a szlovák, a cseh, és a lengyel szépség is. Ez nagyon ritka. A top 10 résztvevő angolul kapott egy kérdést a döntőben. Nekem arra kellett válaszolnom, hogyan tenném híresebbé Quanzhou városát, ha megnyerném a versenyt. Szerencsére gördülékenyen tudtam válaszolni angolul, és szép élmény volt a színpadon. Még úgy is, hogy szabadtéren volt az esemény, és mindössze négy fokot mutattak a hőmérők –mesélte el a győri lány portálunknak élményeit.