– Hogy telnek nálatok általában az ünnepek, hogy telt az advent? Készülődtök már karácsonyra? Süttök főztök együtt kisfiaddal?

– Az adventi időszak egy kicsit sűrű volt idén. Rengeteg fellépésem volt, épp körbejártam a Mikulásváró műsoraimmal Győrt és környékét, mire elkezdődtek az adventi előadásaim. Ezek a műsorok nekem is segítenek ráhangolódni a Karácsonyra, szeretetteljes és meghitt légkör varázsolódik, azonban az otthoni teendők elmaradnak. Az adventi várakozás utolsó hetére torlódott minden, de ezalatt is folyt a munka a színház falain belül, mert nagyon készülünk Bede-Fazekas Csaba 90 éves ünnepi gálaműsorára. Sűrű volt, de minden belefért és úgy néz ki idén se marad el a Karácsony. Kisfiam is szereti a Karácsonyt, szeretünk karácsonyi filmeket nézni, karácsonyi zenét hallgatni, karácsonyi illatot varázsolni, társasozni és minden percben hálát adni egymásért. És segít a konyhában is

– Beszoktatok menni a városba a karácsonyi vásárba?

– Ez elmaradhatatlan. Bármennyire sok a teendő, én azt gondolom, hogy Győr a legszebb város Karácsonykor. Biztos elfogult vagyok, mert itt születtem, itt nevelem a gyermekem, de én nagyon hálás vagyok, hogy szülővárosomban ilyen meghitt Karácsony van. Idén családi barátainkkal mentünk be forralt borozni és teázni. A Széchényi téren a vetítés nemcsak gyermekeinket, de minket is rabul ejt minden évben és könnyes szemmel gyönyörködünk.

– Párod az USA-ból származik. Hozott magával kinti hagyományt, szokást?

– Amerikában sok kulturális különbség van az ünnepek terén is. A tengerentúlon sokszor akár már Hálaadás másnapján felállítják a karácsonyfát, míg nálunk ez általában december 24-én történik. Ha nem is olyan korán, de mi is előbb kezdjük a fadíszítést, hogy minél tovább élvezhessük a szeretet ünnepét.

– Hol töltitek az ünnepeket?

– Karácsonykor Édesapáméknál leszünk, ahogy minden évben, de idén én is bevállaltam egy napot, amikor az egész család átjön és terveim szerint egy ízletes, szeretettel teli ünnepi ebédet készítek kisfiammal, aki már egyre többet segít nekem a vendéglátások alkalmával.

– Mi lesz a karácsonyi menü?

– Idén Karácsonyi krémleves, marhafelsál és mákos guba torta lesz az ünnepi asztalon Zalán fiam tálalásában. A Karácsonyfát hozzánk még mindig az angyalok hozzák, és ezt a varázslatot amíg lehet igyekszem tartani. Így idén is a legnagyobb ajándékom az, amikor a kisfiam a pizsamájában lesétál a szobájából és láthatom mosolyát, ahogyan megpillantja a fát.

– Feldíszítitek az otthonotokat is?

– Mindig feldíszítjük a házat. Én nagyon szeretem a túlzó díszeket. Meg vagyok őrülve az utcákért, ahol a házak villognak, csillognak, a miénk is minden évben égősorral díszített és rengeteg gyertyát gyújtunk. Nálunk a Karácsonyfa is egyedi, a zene iránti szeretetem miatt hangjegyes díszeket teszünk fel. Nálunk mind a három nap, sőt még a két ünnep közti időszak is családban van. De egy pillanatra most megállunk. Együtt leszünk, szeretetben és békességben, de idéntől még szorosabban meg kell teremtenünk az egymásra figyelést és az összetartást, mert sosem tudhatjuk, mit hoz a holnap.

– Tesztek újévi fogadalmat?

– Van újévi fogadalmam. Több is. Ennyi még egy évben sem volt. Szeretek visszareflektálni, lezárni egy évet és előre tekinteni. A Szilvesztert egyébként a Vajdaságban töltjük Fehér Nóra barátnőmnél és ezután egy síúttal zárjuk a téli szünetet.