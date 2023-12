– Harmadik helyen végzett, és elutazhat Olaszországba a World Top Model Akadémiára.

– Már korábban is nyertem ide utazást, nagyon megszerettem azt az országot. Ez az akadémia olyan mintha nyaralnánk, de közben rengeteget tanulunk. Vannak fotózások, fejlődhetünk, gyakorolhatjuk a mozgáskultúrát, és divatbemutatónk is van. A szakmai rész mellett pedig kirándulunk, nyaralunk, és jól érezzük magunkat a strandon.

– Ön számára mit jelent a szépség? Mennyire rivalizálnak egymással a lányok egy ilyen versenyen?

– Nagyon összetett. Érvényesülni kapcsolatok alapján lehet, és csak az kap munkát akit sok helyen látnak, észreveszik, és alkalmazzák. A szépség elég tág fogalom. Hiába szép valaki kívülről, ha belül nem az a lelkivilága. És ez fordítva is így van. Ha a kettő egyensúlyba van, akkor jó szerintem. Itt nem volt rivalizálás, sokan ismertük már egymást, így könnyen megtaláltuk a közös hangot, és jól éreztük magunkat.

– Várja a következő megmérettetést? Hogy áll az önbizalommal? Nem lehet egyszerű kifutóra állni...

– Természetesen várom. Igaz, előtte kicsit pihenni szeretnék, és folytatni a tanulmányaimat. Szerencsés vagyok, mert szüleim mindenben támogatnak. Kicsit féltenek is, de velem vannak. Ha valaki nem figyel, mentálisan is tévútra viheti ez a világ. Régen nekem nem volt önbizalmam, de sokat dolgoztam azért, hogy ez átforduljon. Hobbiként van jelen az életemben a tánc is, amit egészen kiskoromban kezdtem, és napjainkban is örömmel táncolok.