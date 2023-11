Fecsó a második menetben sem vett vissza a tempóból, Braschon azonban ezúttal is látszott, hogy nagyon iskolázott bunyós, ügyesen tért ki a támadások elől, és közben pár pofont is kiosztott. Végül pedig Fecsó éppen úgy végezte, ahogy KKevin: az egyik támadása közben Brasch Bence egy jobbegyenessel úgy keresztbe verte, hogy a kombináció többi ütésére már nem is igazán volt szükség. Fecsó a földre rogyott, és bár fel tudott tápászkodni, egyáltalán nem úgy festett, mint aki folytatni tudná, a pedig bíró kiszámolta őt. Így kiütéssel, a mosonmagyaróvári származású színész győzedelmeskedett.