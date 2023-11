– Hosszú ideig távol volt szeretteitől. A műsor egyik legmeghatóbb pillanata volt, amikor lányától kapott levelet, aki akkor írt önnek, amikor ballagott. Ez mennyiben befolyásolta a játékát?

– A ballagás és az érettségi időszaka miatt volt bennünk hezitálás, hogy egyáltalán elmenjek-e a játékba, vagy maradjak itthon a lányom miatt. A kisfiammal együtt azt mondták: menjek! Aznap, amikor ballagott a lányom, sokat sírtam. A levél pedig a legjobbkor jött, óriási energiát adott.

– Volt-e kedvenc játéka a műsorban? Ami nagy kihívás volt, vagy ami nagyon nehéz volt?

– Több is volt. Például amikor tutajt kellett építenünk, és eveznünk kellett. Nem tudok evezni, és sosem próbáltam. Természetesen gondoltam, hogy lesz ilyen feladat kint, ezért itthon gyakoroltam. A barátnőmmel mentünk SUP-pal a Dunán, de a párom is tanított a nappaliban, ahol az evezőt partvissal helyettesítettük. A versenyfeladatban aztán hamar ráéreztem, és megérte gyakorolni. Az ügyességi és logikai feladatokat is szerettem, és ki tudom emelni az „emberpiramis”-játékot is.

– Kik voltak azok, akik igazi versenytársak voltak. Voltak, akikkel aztán örök barátságot kötött?

– A legnehezebb ellenfélnek Simit és Anettet éreztem. Azt nem gondoltam volna, hogy Zsomborral állok majd ott a végén. Barátságok is születtek, Zerával, Kornéllal, Simivel már az elején kialakult a bizalom. Aztán Tamással is nagyon jóban lettünk.

– Milyen érzések kavarogtak önben, amikor megtudta, hogy megnyerte a versenyt és a húszmillió forintot?

– Boldog voltam, nehezen dolgoztam fel. Sokkolt a siker, felfoghatatlan érzés volt számomra. Szinte egy „börtönben” voltunk 38 napig, ahol pontosan megvolt, hogy mit kell csinálni, mi a feladat és mit kell végrehajtani. Azt gondolom, nagy sikereket egyedül nem lehet elérni. Nagyon fontos a támogató és inspiráló környezet, ahogy a való életben is.

– Mire költi a nyereményt?

– Szülőként a legnagyobb célja egy anyának, hogy gyermekeit el tudja indítani az életben. Lányom Prágába ment egyetemre. A tandíjat ebből fedezem. És természetesen ott a kisfiam is, aki imád jéghokizni, és profi játékos akar lenni. Az ő álmaik az enyémek is. A Survivor megnyerése álom volt, de ez most további álmot biztosít gyermekeimnek is.

– Ha rendez a televíziós csatorna egy VIP-műsort, amelybe a korábbi győzteseket hívják meg, akkor igent mondana a felkérésre?

– Most nehéz élethelyzetben talált meg ez a műsor, és belevágtam. Ha ismét úgy érzem, és a családom is támogat, akkor csomagolok a hátitáskámba és előveszem a túlélőfelszerelésemet.