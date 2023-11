„Hálás vagyok Mindenkinek”

Az utolsó adás, és az eredményhirdetés után Viktória a közösségi média felületein köszönte meg a rengeteg támogatást, és nem feledkezett meg játékos társairól sem:

„Nagyon kemény és kihívásokkal teli 38 nap után még most is nehezen hiszem el ami történt! Köszönöm szépen a játékos társaimnak minden pillanatot, a sok szeretetet, támogatást és hogy rám szavaztak. Életre szóló élmény volt! Köszönöm szépen mindenkinek, aki nekem szurkolt! Hihetetlen jó érzés, hogy mennyi kedves ember van, akik gyakran ismeretlenül is sok pozitív visszajelzést, kedves szavakat és támogatást adtak! Hálás vagyok Mindenkinek! Merjetek álmodni!” –fogalmazott a győztes.