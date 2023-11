A kisfilmben feltűnt Buksi, egy fiatal, keverék, barna szőrgombóc is, aki a menhely lakója volt és várta, hogy szerető családba kerüljön. Vágya beteljesülésére nem is kellett sokat várnia, ugyanis a videó láttán egy kedves család beleszeretett és néhány napja már új gazdijaihoz is került.

Fotó: police.hu