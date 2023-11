– Nem ismeretlen Győr számodra, többször jártál már a folyók városában. Milyen élmények kötnek ide?

– Fiatalként többször megfordultam a Győri Nemzeti Színházban. Az akkori igazgató Korcsmáros György egy általános meghallgatásra is meghívott. Sokat mesélt nekem egy operáról, amit éppen rendezett. Szóval ismerős számomra a színház, ültem a nézőtéren, sokat jártam a színészbüfébe, és premiereket is gyakran látogattam. Volt, hogy több napig meg is szálltam Győrben.

– Akkor nem ismeretlen számodra a Baross út, a Széchenyi vagy a Dunakapu tér?

– Természetesen nem. Sok szép kedves emlékem a városról. A győri advent Európa szerte híres, egészen fantasztikus a város, és nem csak ilyenkor. Sokszor jut eszembe, hogy de jó lenne itt élni.

– Az új dalod is elhangzik majd a Széchenyi téren a decemberi koncerteden. Mit tudsz elárulni róla?

– Merőben más lesz, mint az eddig karácsonyi dalaim, és annyira friss, hogy a napokban fogjuk majd stúdióban rögzíteni. Nagyon vicces, pörgős, humoros és vidám. A zenét Romhányi Áronnak, a UNITED zenekar frontemberének köszönhetem, a szöveget pedig Sipos Tamás, az Irigy Hónaljmirigy egyik énekese írta. Zseniális dalt hoztak össze. Kíváncsi leszek, hogyan fogadják majd az emberek.

Fotó: Rákóczy Ádám

– Milyen szerepet foglal el a szívedben karácsony ünnepe?

– Kicsit úgy érzem, hogy karácsony nagykövet lettem. Idén is 22 városban lépek fel, különböző rádiós és televíziós koncertekkel. Ez mind az adventi időszakban. Megterhelő lesz, de nagyon élvezem. Nekem ez az ünnepi készülődés igazából, hogy felléphetek. Feltöltenek ezek a koncertek. A színpadon lévők és a közönség együtt él át meghitt pillanatokat. Mindig történik valami. Az emberek tudják, hogy adventi koncertre jönnek, és a lelkük is tudja. Azt várják tőlem, hogy más hangulatba kerüljenek, mint amiből jöttek.

– Hallhattad milyen programok várják az embereket advent idején Győrben. Van-e olyan program, esemény, ami nagyon felkeltette a figyelmedet?

– A Széchenyi tér, ahol fellépek, az egyik kedvenc helyszínem a városban. Külön tetszik az is, hogy nem csak a belvárosban lesznek programok, hanem minden városrészben, számtalan helyszínen. Az egész várost magával ragadja az ünnepi pillanat, bármerre sétál. Bármikor elindulnék reggel, és estig andalognék a városban advent idején is. Tényleg magával ragadó.

– A huszonkét koncert nem kevés. Jut azért idő pihenésre?

– Megmondom őszintén olyan sok időm nem lesz. A férjem velem lesz végig, mert december 24-én is három fellépésem lesz. De másnap is koncertezem. Így talán majd 26-án tudunk kicsit pihenni. Nagyon sokan töltik az ünnepeket szállodában, sokszor hozzájuk tartozom én is. Rengeteg hasonló felkérésem is van, amikor zárt körű szállodai fellépésre érkezem. Az eddigi évekhez képest most több a munka. De amikor ott vagyok, a koncerten, mindig érzem az erőt, amit az emberektől, gyermekektől kapok. Mindig történik egy kis csoda, ezeken a fellépéseken. És ez így jó.

– Mit vársz a győri koncerttől?

– Nagyon sok embert várok. Fantasztikus a helyszín, egész Győrt várom, mert szeretném megismerni az embereket, és találkozni velük. Nem csak lírai dalokkal készülök, ha hideg is lesz, én biztosan fel fogom pörgetni a hangulatot. Boldog karácsonyt a Kisalföld olvasóinak.