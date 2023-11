Galavics Dorina is nagy célt tűzött ki magának, ezúttal modellversenyen fogja öregbíteni tudását és tapasztalatát. Ő is indul az idén Magyarországon is debütáló World Top Modell Hungary 2023-as első nemzeti döntőjében, melynek jelszava a Tisztelet a Nőknek!

A rutinos versenyző ezúttal modellként szeretné megméretni magát a döntőben, húsz lány között az Aquaworld Resort dísztermében, ahol a Noor téli kollekciójában kezdi a mezőny a programokat, majd a Crystal kisestélyi kerül terítékre. Ezt követően az indulók Paloma fürdőruhában vonulnak fel, és a gálaest végén egy csodálatos Crystal nagyestélyiben pompáznak majd a színpadon.

Fotók: World Top Modell

Az est során fellép a hazánkban élő olasz énekes Erox Martini, illetve a 2022-es Sztárban Sztár döntőse, Dan Miller. Horváth Orsolya hegedűművész magával ragadó hegedű show eladása és a Souper Troupers különféle formációi és látványos műsorai is szórakoztatják a rendezvény vendégeit a gálavacsora és a gálaműsor közben.

Galavics Dorina bemutatkozása: Galavics Dorina vagyok, 22 éves, Sopronból. Fodrászként dolgozom, mellette 14 éves korom óta modellkedem, és rendezvényszervezéssel is foglalkozom. A bécsi repülőtéren világmárkáknak vagyok a promotere. Több szépségversenyen is részt vettem már. Szeretném magam itt is megmérettetni.