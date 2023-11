World Top Modell Hungary 35 perce

A győrújbaráti Horváth Boglárka is a legszebb modellek között a döntőben + fotók

Pénteken este rendezik meg a fővárosban az idén hazánkban is debütáló World Top Modell Hungary 2023-as első nemzeti döntőjét. Győr-Moson-Sopronból két versenyzőért is szoríthatunk azon a népszerű modellversenyen, amelyen egykor Claudia Schiffer is szerepelt. Ma és holnap bemutatjuk azt a két szépséges lányt olvasóinknak, akik nagy tervekkel és célokkal vágnak neki a versenynek.

Fotó: Végh Levente

A győrújbaráti Horváth Boglárka ismét nagy célt tűzött ki magának, ezúttal modellversenyen fogja öregbíteni tudását és tapasztalatát. Ő is indul az idén Magyarországon is debütáló World Top Modell Hungary 2023-as első nemzeti döntőjében, melynek jelszava a Tisztelet a Nőknek! A rutinos versenyző ezúttal modellként szeretné megméretni magát a döntőben, húsz lány között az Aquaworld Resort dísztermében, ahol a Noor téli kollekciójában kezdi a mezőny a programokat, majd a Crystal kisestélyi kerül terítékre. Ezt követően az indulók Paloma fürdőruhában vonulnak fel, és a gálaest végén egy csodálatos Crystal nagyestélyiben pompáznak majd a színpadon.

World Top Modell Hungary - A győrújbaráti Horváth Boglárka is a legszebb modellek között Fotók: World Top Model Hungary, Végh Levente, Seres András, Freefaces Official

Az este során fellép a hazánkban élő olasz énekes Erox Martini, illetve a 2022-es Sztárban Sztár döntőse, Dan Miller. Horváth Orsolya hegedűművész magával ragadó hegedű show eladása és a Souper Troupers különféle formációi és látványos műsorai is szórakoztatják majd a rendezvény vendégeit a gálavacsora és a gálaműsor közben. Horváth Boglárka portálunknak elmondta: a World Top Model Hungary-ba azért jelentkeztem, mert jó lehetőségnek tűnt. A pénteki versenyre már szeptember óta készülök, keményebb edzéseket tartok magamnak, minden súlyzós edzésem végén kardiózom, és próbálom a napi ezerötszázkalóriát nem átlépni. A szénhidrát és cukor bevitelem is csökkentettem–fogalmazott Boglárka. A fiatal lány a versenytől elsősorban tapasztalatot vár, és további lehetőségekre számít a modellkedés terén. – Mivel ez modell verseny, nem pedig szépségverseny, ezért ez a terep új számomra, hisz itt nem kifejezetten a lányok szépségét pontozzák a zsűrik. Úgy gondolom mindkét települést Győrt és Győrújbarátot is képviselem a versenyen, de ha választanom kéne, természetesen Győrújbarátot választanám. Kitűnni ennyi sok szép lány közül egyértelműen, csakis kisugárzással lehet, hiszen ez rengeteget számít. Fontos, hogy látszódjon: élvezed amit csinálsz, és erre koncentrálsz, nem pedig arra, hogy nyersz vagy nem – tette hozzá Boglárka. Horváth Boglárka bemutatkozását itt olvashatják: Horváth Boglárka vagyok, húsz éves, Győrben és Budapesten lakok. A budapesti Metropolitan Egyetemen tanulok kereskedelem és marketing szakon, mellette pedig riporterként dolgozom. A riporterkedés mellett modellkedem is, freelancer modellként tevékenykedem lassan öt éve, aminek köszönhetően számos fotózáson, divatbemutatón és szépségversenyen részt vehettem. Nagy öröm számomra, hogy a Miss Hungary 2022 Nemzeti Szépségverseny királynője lehetek, ami szintén hozzájárult a modellkedésben való fejlődésemhez az ott kapott lehetőségekkel. Szabadidőmben edzek és táncolok, nagyon fontos számomra a testmozgás és az egészséges életmód.

