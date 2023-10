Már az első adásban kemény küzdelemben dőlt el a három, hat tagú csapat között, kik szerezhetnek plusz eszközöket a túléléshez a piacról. Végül a fiatalok csapata (Buhawi törzs) indulhatott üres kézzel a szigetre. A kékek (Karagatan törzs) és Kiss Viktória csapata néhány fontos szerszámot, például tűzgyújtót gyűjtött be.

Az idei évadában a generációk csapnak össze, így különböző korosztályok mérkőznek meg egymással. A Survivor első meglepetése az volt, hogy a 18 versenyzőt három csapatra osztották. A fiatalok a sárga, a harminc felettiek a kék, míg veteránok közé a negyven év felettiek kerültek.

Viktória három csapattársával sokáig tartotta a kötélen függő piros hajót, végül mégis a kék csapat bírta tovább, így a piros csapat második lett.

Kiss Viktória két gyermek büszke édesanyja, akik mindenben motiválják, így a játékban is értük fog harcolni. Azt viszont még nem tudja, hogyan kezeli majd a hiányukat. Extra videónkban Viktória azt is elárulta, hogy revizorként dolgozik, aminek köszönhetően állandóan elemzi az embereket és imád előre tervezni, ezeket a képességeit a Survivor-ben is be akarja majd vetni. A kérdés már csak az, hogyan kezelik majd a törzse tagjai.

Foglalkozás: Revizor, fitnesz modell

Kor: 39

Magasság: 170 cm

Testsúly: 65 kg

Van párkapcsolata? elvált

Mik nehezíthetik meg a játékát? tartós éhezés, tiszteletlenség

Mik az erősségei? Céltudatos, kitartó, taktikus

Mit jelent neki a Survivor? Egy óriási lehetőség a határai feszegetésére, mind fizikálisan, mind mentálisan.

Milyen karakternek tartja magát? Céltudatos, határozott, kitartó, makacs, taktikus, elkötelezett, alázatos, tudatos, segítőkész.

Mennyire tartja magát kitartónak? Nagyon kitartónak tartja magát, ha kitűz egy célt, nem ismer lehetetlent.