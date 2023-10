Schobert Lara ezúttal egyedül érkezett Győrbe, hogy átmozgassa a győrieket az Őszi Családi Sport- és Egészségnapon.

- A célom, hogy átadjam a mozgás örömét az embereknek, ahogyan azt édesanyám is teszi. A múlt heti, hajdúhatházi után ez a második fellépésem egyedül, edzéseket már többször tartottam. Azért jöttem, hogy átmozgassam és jól megizzasszam az érdeklődőket. Az alakformáló edzés lényege, hogy a végére kellemesen elfáradjunk, de fel is töltődjünk, remélem ezt sikerült teljesíteni a csapattal, akik nagyon kitartóan csinálták végig a gyakorlatokat - fejtette ki Schobert Lara.

Lapunknak azt is elárulta, hogy édesanyja az egyik példaképe és a fellépések előtt mindig nagyon izgul.

- Az első pillanatokban nehéz a színpadra állni, most is nagyon izgultam. Viszont amikor már elindul a zene és megérkeznek az emberek és együtt mozgunk, azonnal elmúlik és átszellemülök. Örülök, hogy ezeken a programokon minden korosztály részt vesz, nekem most is a gyerekek voltak a kedvenceim - tette hozzá Lara.

A fiatal lánytól azt is megkérdeztük milyen tanáccsal látja el édesanyja, Rubint Réka a színpadra lépés előtt.

- Mivel kisgyermekkorom óta látom, ahogy a szüleim sportolnak, így kellő tapasztalatot és tudást sajátíthattam el tőlük. Anya mindig bíztat, hogy nagyon jó leszek, ne izguljak, mert a véremben van - mondta el Schobert Lara, aki mindig örömmel látogat Győrbe, mert mindig szerető közönség fogadja.