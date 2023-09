Tavaly decemberben jelent meg a győri színésznő, Molnár Ágnes és Mészáros Tamás színész, énekes első közös szerzeménye, a Ránk talál című karácsonyi duett dal. Idén folytatódott a közös munka. Ágnes ezúttal Tamás klipjének női főszereplőjeként tűnt fel, melynek zenéjét és szövegét Szikora Robi írta.

Nemrég jelent meg ,,A lelkünk együtt csavarog" című dal videoklipje, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A dal két fiatal szerelméről szól, akiknek már az égben megköttetett a szerelmük

–fejtette ki lapunknak a színésznő.

,A lelkünk együtt csavarog" című dal szövegét Szikora Robi írta. A felvételen Mészáros Tamással.

Szeptember 16-án Ágnes és Tamás ,,Édes Kettes" c. műsora a III. Győri Halnapok keretei között is nagy sikert aratott, ahol többek között a friss dal is felcsendült. A Győri Nemzeti Színház évada Ágnes számára az Évadköszöntő gálakoncerttel indult és folytatódik majd egy októberi bemutatóval.

Az új dalt és a friss videóklipet itt tekintheti meg