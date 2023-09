Ahogyan azt kifejezően szokták mondani, Richter József lakókocsiba született, szülei is artisták voltak, ahogyan feleségül is hasonló cirkuszdinasztia lányát vette el, a győri közönség tőle vehetett nassolnivalót a szórakozás mellé. A Monte-Carló-i Nemzetközi Cirkuszfesztivál Ezüst Bohóc-díjasa, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjének tulajdonosa, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója is volt 2012-2015-ig. A hetvenkét éves cirkusz alapítót lovas számokban utódjával, a társulat igazgatójával, ifjabb Richter Józseffel együtt láthatta a közönség.

Két generáció szoros együttműködésben szórakoztatta a nagyérdeműt a porondon, és elhozták a győri közönségnek azt a lovas akrobata számot is, amellyel tavaly - első magyar formációként - megnyerték a 23. Nemzetközi Cirkusz Fesztivált: egy ló hátán három artista áll egymás nyakában, felül a társulat legifjabb tagjával. Idősebb Richter József a ló hajtója a világon egyedülálló produkcióban, fia pedig a háromemeletes emberépítmény alapja, nyakában a másik két emelettel.

A Magyar Nemzeti Cirkusz, mely hazánk legnívósabb, élőzene mellett előadó utazócirkusza, még nem hagyja el régiónkat: őszi turnéjuk folytatásaként jövő hét csütörtöktől vasárnapig Mosonmagyaróváron, 21-étől 24-éig pedig Sopronban láthatók a porond változatos produkciói a betanított kutyákon, cicákon és tevéken át a fémgömbben szédítő sebességgel köröző cross motorokig, vagy a magasban triplaszaltózó akrobatákig.