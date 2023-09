A kép nem Tunéziában, hanem Écsen készült. Nagy Marietta kertjük büszkeségével.

Ötven éve még csak a boltban láttunk banánt, amelyhez némi sorban állás után lehetett nagy ritkán hozzájutni. Húsz éve feltűnt egy-egy melegházban, és a csodájára jártunk. Ma már nem is nevezhető ritkaságnak, de azért még mindig üde színfolt.

– Néha kiülök a teraszra, s figyelem, ahogy kibontakozik egy szépen termett levél – mesélt szívesen kertjének díszéről az écsi Tálos Miklós. Embernél magasabb a banánfája, amelyet párjával, Nagy Mariettával nevelget.

Gyakran térnek be hozzájuk olyanok, akik az utcán járva csodálkoznak rá.

– Minden évben tíz-tizenkét hajtást adunk oda annak, aki kéri, bizony sokan jelentkeznek érte, és a sarjak kilencven százalékuknál megmaradnak. Általános a felmelegedés. A banánfánkat Szilból vettük egy bácsitól, neki kilenc év után hozott termést, azóta annyit változott az éghajlat, hogy nálunk már három év után. Áprilisban jó idő volt, kitakartuk, aztán májusban jött az egynapos fagy, akkor el is fagyott. Szerencsére volt mellette egy apró hajtás, az az eltelt hónapok alatt háromméteresre nőtt – mondta el Tálos Miklós.

Az ősszel kiszedett sarjakat cserépbe kell tenni, és a házban tartani, tanácsolta. Megmaradásukra nagyobb az esély, ha tavasszal ültetik el őket a szabadban. Az écsi házaspár az első évben negyven centiméteres magasságban, a másodikban nyolcvan centiméternél vágta le a növényt a tél közeledtével, két szalmabála közé berakták, betakarták. A harmadik évben 120 centiméternél, körbetekerték, de akkor már kilógott a teteje.

Baranyai László kertjében is nő banánfa. Fotó: Rákóczy Ádám

– Jól néz ki, de ebből még nem lehet jót enni – tette hozzá Tálos Miklós. – Tavaly október végén volt rajta vagy száz aprócska terméskezdemény, de nem volt ideje beérni. Üvegházban persze más lenne a helyzet. Július elejére szedi össze magát tél után. A szép levelei miatt mindenkinek tetszik. Állítólag kínai banán, azért télálló, de vannak olyan fajták is, amelyek kevésbé bírják, és olyan is, amely mínusz 15 fokot is elvisel. Most kísérletképpen télire az egyik fánkat nem takarjuk le.

– Ott még nem tartunk, hogy mediterrán növényekkel legyen tele Győr-Moson-Sopron, de sok déli fajtának van fagytűrő változata. A banánfát sokan szeretik. A citrus is kibírja a nulla fok körüli hőmérsékletet – árulta el Bakóné Bedőcs Mónika, a kunszigeti, egzotikus növényeket kínáló Citrus és Pálma kertészet vezetője. Ők a datolyát Olaszországból hozzák, de a kivit már magyar termelőtől. Szerinte érdemes kísérletezni az olajfákkal, a pálmákkal, azonban nem mostanában leszünk egzotikus vidék. Ugyanezt erősítik meg a megkérdezett szakértők: bár egyes pálmafajták akár –8, –10 fokot is kibírnak ideig-óráig, és a kiültetett leanderek között is van strapabíró, mediterrán ország nem leszünk, már csak azért sem, mert hiányzik hozzá a tenger, amelynek a nagy víztömege télen enyhítené a hideget.