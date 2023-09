Barnai Judit, aki az UNI Győr MÉLY-ÚT válogatott kosárlabdázójaként ismerhettek a sportrajongók, 2020-ban a Balatonnál ismerkedett meg a rapperel. Amikor szerelmük kiderült, Judit azonnal a címlapokra került, de nem a szakmai sikereivel. Ez nehéz időszak volt számára, ami meg is viselte - nyilatkozta korábban a sportoló.

Kapcsolatuk is egy hullámvasúthoz hasonlított az elmúlt években, de úgy tűnik, mára sikerült ezt kisimítaniuk. Nemrég költöztek Újpestről kertes házba.

Hamarosan pedig a Nyerő páros legújabb évadában láthatjuk, hogy a villából megerősödve jönnek-e ki, vagy ők is annak a 14 párnak a sorsára jutnak, akik kapcsolata kettétört a műsor után.

Kettőnk közül én akartam jobban a Nyerő Párost

- árulta el Barnai Judit.

A sportoló hangsúlyozza, a villalét, a játékok és az egymásrautaltság őket csak még inkább összehozta. „Kettőnk közül inkább Ati volt az, aki gondolkodott, elvállaljuk-e a Nyerő Párost. Én jobban akartam. Már csak azért is, mert kíváncsi voltam, meddig jutunk, vagy hogy mire vagyunk képesek együtt – kezdi Judy a Story.hu-nak. – Mondták páran, hogy nagyjából két kimenetele van a műsornak: az egyik, hogy megerősödve távozunk, a másik, hogy olyan problémákra világít rá, aminek előbb vagy utóbb szakítás a vége… Szerencsére minket csak még jobban összekovácsolt. Mint ahogy az elmúlt évek nehézségei is. Azért még a kapcsolatunk elején kaptunk hideget-meleget. Az első egy-másfél évben nem is igazán tudtam mit kezdeni a bántásokkal. Bevallom, szakember segítségét kellett kérnem. Az sokat segített. Meg persze a sport is. A pályán, az edzéseken annyira ki tudtam zárni a külvilágot, hogy végre fellélegezhettem. Mostanra pedig már minimálisra csökkentek a negatív kommentek. Azt gondolom, elfogadtak engem vagy a párosunkat, aminek szívből örülök. Hiszen boldogok vagyunk együtt, szeretjük egymást – teszi hozzá mosolyogva.