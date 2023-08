Kezdőként a nagyok között

– Izgalom, egy kis félelem, frusztráltság, várakozás – ilyen érzelmek kavarogtak bennem vegyesen a verseny előtt, hisz ebben a ringben azokkal a rodeósokkal kellett összemérnem a tudásomat, akikre példaképként tekintek. Olyan riderek a résztvevők, akik a saját országuk bajnokai, és ott voltak a brazilok is, akikről – ebben a világban – köztudott tény, hogy világszinten is a legjobbak között vannak. Nem mondhatnám, hogy teljes magabiztossággal utaztam ki összemérni magamat ezekkel a nagyszerű és a sportban már elismerésnek örvendő versenyzőkkel. Legfőbb célom nem is a díj volt, hanem hogy indulni tudjak ilyen nevek között és ilyen profi környezetben, és hogy a lehető legtöbbet tudjak tanulni tőlük. Úgy érzem, ez sikerült is. Tanulságos volt látni azt, ahogyan ők megélik a versenyt megelőző időszakot, vagy magát a versenyt, és a technikát illetően is számos dolgot el tudtam lesni tőlük, amiket magamra tudok alakítani. Úgy gondolom, hogy mindenki akkor sikeres, ha nem teljesen másolja a többieket, hanem megpróbál a látottakból egy saját stílust kialakítani. Úgy érzem, az enyémhez nagyon sokat tett hozzá ez a verseny.

A franciaországi Equiblues győztesei és dobogósai. Szlapák Dániel jobbról a 3.

Tudás és szerencse

A rodeóversenyeken nem elég a technikai tudás vagy ügyesség, a szerencse is kap egy kis szerepet, ugyanis azt, hogy melyik bikát kell megülnie egy-egy ridernek, sorsolással döntik el. Franciaországban a középmezőnybe tartozó állatok kerültek Dani alá. Mint mesélte, olyanok voltak ezek a bikák, amikkel az első két napon indult, amiket nem volt egyszerű kiülni, de nem is volt lehetetlen küldetés. Lehetett velük sok pontot szerezni.

– Nyilván a végeredményben közrejátszott az, hogy nem az élmezőnyből kaptam bikát, de nem lehet mindent erre fogni. Sokat kivett belőlem, hogy a négy nap alatt három ülés volt. A 28 induló az első két napon két selejtező körön vett részt, ebből jutott tovább 18 versenyző a döntőbe. Az első két napomon kiültem a nyolcat, ezzel összesítésben másodikként jutottam a fináléba. Ott nem sikerült egy menetem. Ha az is sikerül, akkor én hozhattam volna el a trófeát.

A folytatás még homályos

– Egyelőre két verseny van kilátásban még ebben az évben – mondta el kérdésünkre Dani. – Szeretnék szeptemberben ismét kimenni Szlovákiába, ahol a legutóbbi versenyt ki kellett hagynom, de bízom benne, hogy az őszi fordulón már ott lehetek. Hivatalos visszajelzést még nem kaptam, de valószínűleg sikerült neveznem Belgiumba, ahol októberben lesz egy hivatalos európai verseny. Illetve a Magyar Rodeó Egyesület szervez még idén 5–6 élő bikás edzést, amiken ugyanakkora élmény részt venni, mint a versenyeken. Szeretem a versenyeket, és az eredményeket gyűjteni, de nekem tényleg a bikán ülés az életem. Egyelőre még nem ért véget az év – zárta a beszélgetést.